La 15ª Fiesta Provincial de la Sandía se muda al salto Cuña Pirú con más sombra, acampe y tres días de música

La Fiesta Provincial de la Sandía celebrará su 15ª edición los días 19, 20 y 21 de diciembre en un nuevo escenario: el salto del Cuña Pirú. Con atractivos renovados, acampe habilitado, concursos, música en vivo y espacio especial para productores, la organización promete una edición más cómoda, amplia y pensada para el público que soportará jornadas de intenso calor.

La 15ª edición de la Fiesta Provincial de la Sandía ya tiene todo listo para abrir sus puertas los días 19, 20 y 21 de diciembre, y este año llegará con una novedad clave: la mudanza al salto del Cuñapirú, en el camping municipal. Para Lucas Lombardo, productor y presidente de la comisión organizadora, “va a ser una edición muy esperada porque le vamos a brindar otro espacio a la gente, donde podrán tener más sombra, acampar y hasta meterse al agua en días que van a ser de mucho calor”.

El predio abrirá oficialmente el viernes a las 19.30, aunque desde temprano comenzarán a instalarse los puestos gastronómicos y artesanales. Lombardo destacó que la entrada será accesible: “Tres días por 3.000 pesos, para que todos puedan participar, recorrer los stands y disfrutar del baile desde las 22.30”, señaló.

Como cada año, uno de los momentos centrales será el pesaje de la sandía, que se realizará durante la inauguración del viernes. Allí se premiará a los productores que presenten la sandía primicia y también a quienes logren la fruta más pesada según su variedad, un clásico que convoca tanto a familias como a productores del valle sandiero.

La fiesta tendrá un fuerte componente musical. Para el viernes por la noche está prevista la presentación de Parceros del Fandango, seguida por otras bandas que se extenderán hasta la madrugada. “Van a estar las más conocidas de la provincia; la idea es que la gente baile hasta las cuatro de la mañana”, adelantó Lombardo.

El sábado el predio abrirá nuevamente desde las 9 o 10 de la mañana, con actividades durante todo el día y una expectativa especial: la elección de la reina. Las inscripciones continúan abiertas y, según el presidente de la comisión, “ojalá se sumen más chicas que quieran participar, porque siempre es un momento muy esperado del público”.

Tras la coronación, la música volverá a ser protagonista con bandas cerveceras y grupos populares como Carisma, que animarán otra noche extensa. “Pretendemos estar hasta las 3 o 4 de la mañana para después arrancar activos el domingo, porque son tres días de fiesta”, sostuvo.

El domingo incluirá un matineo bailable que se extenderá hasta las 23, además de un cierre musical encabezado por Julio de Rosa y nuevamente Banda Carisma. Será la jornada más familiar, con actividades más relajadas y opciones para quienes visiten el predio por primera vez.

En cuanto a la logística, Lombardo explicó que el acceso al camping Cuñapirú es sencillo, ya sea desde Ruiz de Montoya por la ruta 223, desde Aristóbulo del Valle por la ruta 7 o desde la ruta 12 por los accesos habilitados. “La zona tiene muchos alojamientos disponibles; Ruiz de Montoya se viene preparando hace años para recibir turistas”, destacó.

El acampe será una de las propuestas más buscadas, especialmente por las temperaturas previstas. “Van a tener sombra, podrán cocinarse y estar cómodos, pero el acampe tiene un costo adicional de unos 4.000 pesos, más la entrada al predio”, indicó. Además, habrá un control especial para el ingreso de vehículos.

Uno de los espacios más importantes será el destinado a los productores de sandía, ubicados en el acceso al predio. Allí ofrecerán no solo sandías sino también melones, panificados y otros productos de chacra. “Son los protagonistas de la fiesta”, remarcó Lombardo, reivindicando el trabajo del valle productor.

La comercialización de la fruta, según explicó, comenzó a fines de octubre con la venta de primicias y luego continuó con las partidas más tardías. La campaña, sin embargo, viene atravesando particularidades. “Tuvimos muy poca venta al consumidor directo; muchos años la gente salía a comprar a la vera de la ruta, pero este año el precio del combustible perjudicó eso”, comentó.

Frente a esa situación, los productores debieron vender más a mayoristas, quienes luego distribuyeron la fruta en distintos puntos de la provincia. En cuanto a precios, Lombardo detalló que “una sandía hoy arranca en 5.000 pesos y llega hasta 10.000 la más grande”, valores que se mantienen relativamente estables entre venta directa y reventa.

La organización espera que el clima acompañe y que la nueva sede potencie la convocatoria. “Queremos que la gente disfrute y que los tres días sean una experiencia completa”, dijo Lombardo, agradeciendo el apoyo de los medios y convocando a toda la provincia a participar de esta edición especial.