“Tenemos un presidente y ahora hay que encuadrar el trabajo hacia adelante” afirma Julio Peterson ante la designación de Rodrigo Correa al frente del INYM

La designación de Rodrigo Martín Correa como representante del Poder Ejecutivo en el INYM reconfigura el escenario institucional del organismo. Productores misioneros destacan el alivio que implica volver a tener un presidente, pero advierten que sin recuperar las atribuciones recortadas por decreto, la agenda urgente —calidad, control y precio— seguirá incompleta.

Julio Peterson en Santa María de Las Misiones.

La reciente designación del contador Rodrigo Martín Correa como representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) reactivó movimientos y expectativas dentro del sector yerbatero. El cargo, establecido por el Decreto 873/2025.

En un organismo que desde hace meses funciona con atribuciones limitadas por modificaciones legales, la llegada de Correa representa, para muchos, la posibilidad de recomponer parte de la institucionalidad perdida. El INYM, creado por la Ley 25.564, tiene la misión de ordenar y promover la cadena yerbatera, un rol que quedó debilitado tras la eliminación de artículos clave por parte del Gobierno Nacional.

Para Julio Peterson, productor y secretario de Asuntos Yerbateros, la designación “trae un viento de alivio” porque, después de meses de incertidumbre, “tenemos un presidente y eso nos obliga a encuadrar el trabajo hacia adelante, aunque el INYM haya quedado sin brazo y sin pierna; ahora debemos armar una prótesis para que vuelva a marchar”, expresó.

El dirigente admite que no conoce en profundidad a Correa, pero considera un punto positivo que se trate de un profesional vinculado al sector productivo. “Es ganadero y contador público; entiende de números y eso ayuda. Si hay voluntad y se escucha a las partes podemos construir un futuro para el sector, especialmente en este momento tan difícil para los productores”, señaló.

Respecto al primer encuentro formal con el nuevo representante del Ejecutivo, Péterson explicó que están a la espera de completar los pasos administrativos. “Ya está designado, ahora queremos reunirnos cuanto antes para trabajar juntos desde la Secretaría, el sector productivo y el propio INYM”, indicó, adelantando que uno de los ejes urgentes es la calidad.

En ese sentido, fue contundente: “Hoy las grandes empresas producen cantidad y se olvidan de la calidad; por eso marcas externas están ganando mercado. Hay que corregir eso, sacar el exceso de palo y polvo, y garantizar productos que respeten al consumidor”. Según explicó, un paquete más equilibrado permitiría incluso reducir los tiempos de estacionamiento, algo que hoy presiona sobre los costos.

Peterson también señaló que, aunque el INYM perdió facultades centrales, aún quedan herramientas disponibles si se trabaja en conjunto con organismos como ANMAT. “A la ley le sacaron artículos clave para proteger la calidad, pero ANMAT sigue vigente. Si articulamos Nación, Provincia e INYM, podemos hacer valer las normativas del Código Alimentario para frenar abusos”, afirmó.

El dirigente puso como ejemplo la reciente modificación que permite hasta un 40% de hierbas dentro del paquete. “Ningún consumidor tolera más del 15%; lo que llaman hierba es palo molido. Eso hay que corregirlo, y ahí sí el INYM puede intervenir con respaldo legal”, explicó.

La discusión por la institucionalidad continúa siendo uno de los puntos neurálgicos. Para Péterson, la vía para reponer lo perdido es judicial: “Si los productores quieren que el INYM vuelva a ser lo que fue, hay que litigar. Ya ganamos una vez contra el DNU, ahora debemos insistir”, dijo, en referencia al fallo favorable que obtuvieron meses atrás.

Tras su nombramiento, Correa accede a un organismo cuya estructura quedó debilitada. Sin embargo, para los referentes yerbateros este es un punto de partida. “No puedo exigirle un precio sostén si la ley ya no lo contempla. Primero debemos recuperar esas herramientas y después exigir”, señaló Peterson.

Consultado sobre la carta abierta enviada por productores misioneros al nuevo presidente del INYM, que reclamaba precio actualizado, control en campo, presencia territorial y ordenamiento de la oferta, respondió que coincide con todos los puntos. “Son reclamos esenciales. Pero estamos en libre mercado, aun así debemos trabajar con lo poco que quedó del organismo para mejorar la situación”, afirmó.

Finalmente, respaldó el pedido provincial para ampliar el decreto que recortó facultades al INYM. “Hay que restituir todas las herramientas; productores y asociaciones deben seguir el camino legal. Con un presidente en funciones, podemos pelear desde nuestra casa por lo que nos corresponde”, concluyó.