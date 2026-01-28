Misiones | Se definió el precio del tabaco para la campaña 2026/2027: Burley BF1 en $4.062 por kilo y el promedio en $3.400

El acuerdo alcanzado Alem, con la participación del Ministerio del Agro, asociaciones de productores y empresas del sector, fijó el precio del tabaco Burley BF1 en $4.062 por kilo y el promedio en $3.400, por encima de la inflación regional, habilitando el inicio del acopio.

En la ciudad de Leandro N. Alem, provincia de Misiones, el 28 de enero de 2026, autoridades provinciales, representantes de asociaciones tabacaleras y empresas del sector alcanzaron un acuerdo para la definición del precio del tabaco correspondiente a la campaña 2026/2027, conforme consta en el acta firmada por las partes.

Como resultado del consenso alcanzado, se estableció el precio del tabaco Burley Clase BF1 en $4.062 por kilo, respetando el patrón tipo vigente para el inicio del acopio. Asimismo, el precio del promedio quedó fijado en $3.400, ubicando el incremento en torno a los 30 puntos, por encima de la inflación registrada en la región del NEA, que fue cercana al 28%.

Durante el encuentro participaron el ministro del Agro y la Producción de Misiones, Lic. Facundo López Sartori; el subsecretario de Tabaco, Prof. Carlos Federico Pereira; el presidente de la Asociación Plantadores de Tabaco de Misiones, Carlos Knoll; el presidente de la Cámara del Tabaco de Misiones, Gustavo Piñeiro; el presidente de la Asociación Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (A.C.T.I.M.), Isidro Villalba; junto a representantes de empresas y cooperativas tabacaleras: Jorge Kappaun (Cooperativa Agroindustrial de Misiones Ltda.), Julián Dos Santos (Cooperativa Tabacalera de San Vicente Ltda.), Ing. Marcos Krysrczuk (C.I.M.A.), Omar Lacerda (Cooperativa Panambí), Ing. José Fernández (Alliance One), Luis Gutiérrez (Massalin Particulares) y Ramón Insaurralde (Blasa).

En el acta acuerdo se dejó establecido que las empresas acopiadoras de la provincia adherentes deberán ajustarse a la grilla de precios del Patrón Tipo Vigente, y que las firmas debidamente habilitadas podrán iniciar el acopio una vez refrendada la misma, proceso que comenzará formalmente el próximo lunes.

Las asociaciones de productores firmaron el acuerdo y expresaron su conformidad, destacando el valor del diálogo y el consenso como base para brindar previsibilidad al sector tabacalero misionero en el inicio de una nueva campaña productiva.