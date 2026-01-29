Diversificación agrícola: el IMaC suma alternativas productivas para chacras misioneras

La provincia de Misiones avanza en el fortalecimiento de su matriz productiva mediante acciones de diversificación impulsadas por el Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC). En San Javier, la entrega de plantines de maracuyá y el acompañamiento técnico a productores forman parte de una estrategia orientada a consolidar unidades productivas multipropósito.

La propuesta busca conformar pequeñas cuencas productivas capaces de abastecer a los mercados locales con alimentos frescos y de cercanía. Este enfoque apunta a ampliar la oferta productiva y a mejorar la organización de las chacras a través de la incorporación de distintos cultivos.

Experiencias previas con maní y batata registraron resultados productivos favorables, lo que permitió sostener y ampliar el esquema de diversificación. A partir de estos antecedentes, el organismo continúa incorporando nuevas alternativas destinadas a productores de la zona.

Durante el presente período, la línea de trabajo incluye, además del maracuyá, la promoción de cultivos como jengibre y cúrcuma. Estas especies presentan demanda en el mercado y condiciones de adaptación al entorno local, lo que posibilita su integración en sistemas productivos diversificados.

A su vez, se mantiene la distribución de bandejas hortícolas, reconocidas por su calidad y sanidad. Este componente permite sostener la producción de hortalizas para el consumo familiar y la comercialización en ferias y mercados locales.

Las acciones se enmarcan en una estrategia que busca incrementar la capacidad productiva provincial y responder a la demanda de alimentos de origen local. La diversificación también se presenta como una herramienta para ampliar alternativas económicas en el ámbito rural.

En paralelo, en el predio del ex ingenio azucarero de San Javier se llevan adelante ensayos para evaluar variedades de batata. El objetivo es analizar su rendimiento, calidad y adaptación a las condiciones agroecológicas de la región.

Una de las variedades en estudio es Famaillá 6 INTA, caracterizada por su estabilidad productiva, pulpa color crema y raíces uniformes.

También se evalúa Okinawa 100, una variedad de comportamiento vigoroso y alto rendimiento, adecuada para climas cálidos y húmedos, con raíces de gran tamaño.

Por su parte, Arapey se destaca por su calidad culinaria, pulpa de color amarillo intenso y buena aceptación comercial.

Según los resultados de estas evaluaciones, las variedades que presenten mejor desempeño podrán ser distribuidas a productores, con el fin de incorporarlas a sus unidades productivas.

Estas acciones forman parte de una política de diversificación que combina evaluación técnica, provisión de materiales y acompañamiento a productores, con el objetivo de ampliar las alternativas de cultivo y fortalecer el desarrollo productivo local.