Misiones: definido el precio, el acopio de tabaco se prepara para iniciar la próxima semana

El director de Tabaco del Ministerio del Agro y la Producción, Carlos Pereira, confirmó que las empresas ultiman aspectos técnicos para iniciar el acopio la próxima semana.

Carlos Pereira, director de Tabaco en LT17.

El sector tabacalero de Misiones se encamina al inicio del acopio de la producción, previsto para los primeros días de febrero, mientras se ultiman trámites técnicos y administrativos. Así lo indicó el director de Tabaco del Ministerio del Agro y la Producción, Carlos Pereira, quien señaló que las empresas se encuentran en etapa de pruebas y ajustes operativos.

“Estamos con los trámites técnicos administrativos para poder, la semana que viene, en algún momento, arrancar el acopio”, explicó. En ese sentido, detalló que las firmas atraviesan un período de verificación de balanzas y puesta a punto de los sistemas, tareas que se extenderán hasta el lunes.

En paralelo, se confirmó un incremento del 30% en el precio de la primera calidad de tabaco, categoría B1F. “La primera va a valer 4.062 pesos, frente a los 3.125 del año pasado”, precisó Pereira, al comparar los valores interanuales.

El acuerdo se alcanzó tras dos reuniones entre empresas y entidades gremiales. Según indicó, en un primer encuentro se acercaron posiciones y en una segunda reunión, que se extendió durante cuatro horas, se terminó de definir la propuesta. Las entidades APTM, Cámara del Tabaco y ACTIM resolvieron aceptar el valor ofrecido.

“Se trató de buscar un intermedio. Nunca va a estar en un acuerdo total con todos, pero las tres entidades acordaron”, señaló el funcionario, quien remarcó que el incremento se aproxima al nivel inflacionario del último año y responde a la situación económica del productor.

Pereira sostuvo que el precio establecido permite que el productor cubra costos y disponga de recursos en un contexto que calificó como complejo para las economías regionales. “Hoy el sector tabacalero, con este recurso por kilo de tabaco, se pone por encima de otras producciones”, afirmó.

En cuanto a la producción, indicó que las condiciones climáticas acompañaron el ciclo del cultivo. “El tiempo acompañó mucho y eso hace que la producción sea de muy buena calidad”, expresó. Además, señaló que se estiman más de 35 millones de kilos preparados para comercializar.

Ese volumen corresponde a la previsión de compra de las empresas, considerando que alrededor del 92% del tabaco producido se destina al mercado externo. El año pasado la cosecha alcanzó los 39 millones de kilos, por lo que el nivel actual se mantiene dentro de parámetros considerados importantes para la actividad.

El funcionario también destacó el impacto económico que genera el inicio del acopio en la región. “Más de 13 mil productores van a tener en pocos días recursos, y eso motoriza el dinero en el Alto Uruguay”, señaló. A modo de referencia, mencionó que solo una empresa debe disponer de más de 35 millones de dólares para adquirir la producción.

Finalmente, Pereira subrayó la importancia del diálogo sostenido entre los distintos actores del sector. “Cuanto más se dilata el proceso de negociación, se pierde calidad y el productor pierde dinero teniendo el tabaco en su galpón”, indicó, y valoró que el acuerdo se haya alcanzado antes del inicio del acopio.