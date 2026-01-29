Sector gremial tabacalero: “Se logró un valor promedio que permite sostener al productor”

Desde el sector gremial indicaron que el acopio comenzaría en los próximos días y que la producción presenta buen volumen y calidad.

Representantes de las entidades gremiales tabacaleras se refirieron al acuerdo de precios alcanzado con las industrias para la campaña 2025–2026 y al inminente inicio del acopio. Gustavo Piñeiro, presidente de la Cámara del Tabaco de Misiones, señaló que la reunión mantenida permitió establecer valores y condiciones para la comercialización.

“Ayer tuvimos una reunión muy importante con las industrias, donde se ha pactado el precio del tabaco para esta campaña”, indicó. Según explicó, la compra de la producción comenzaría entre lunes y martes, con la mayoría de las empresas iniciando operaciones durante la semana entrante.

El dirigente confirmó un incremento del 30% en la clase B1F respecto a la campaña anterior. “Hemos logrado, con mucho esfuerzo, un 30% de aumento sobre la B1F”, sostuvo. La categoría ponderante se fijó en 4.062 pesos por kilo.

A su vez, Piñeiro remarcó que el acuerdo también contempla un valor promedio por kilo. “Hemos logrado que los industriales paguen un promedio de 3.400 pesos por kilo de tabaco”, explicó, y aclaró que el monto final depende de la calidad, variedad y condiciones de cada partida entregada.

En ese marco, señaló que ningún productor comercializa exclusivamente la clase de mayor valor. “Esa es la clase más cara y no hay productor que saque solamente esa variedad”, expresó. Además, indicó que se acordó elevar el porcentaje de compra al 83,7%.

Respecto al volumen de producción, advirtió que la cantidad de kilos disponibles podría derivar en un acopio más lento. Las estimaciones empresariales ubican la compra entre 35 y 38 millones de kilos, en un contexto de buena producción y calidad.

“El clima ha acompañado mucho al productor y eso se va a reflejar en los kilos y en la calidad”, afirmó. También indicó que el número de productores creció respecto al año anterior, alcanzando cerca de 13 mil personas censadas.

Consultado sobre cuestionamientos de algunos productores, Piñeiro señaló que el diálogo se mantiene abierto. “Las puertas de la Cámara siempre están abiertas”, afirmó, aunque consideró que algunos pedidos de valores superiores no resultan viables en términos de comercialización externa.

Sobre la venta por fuera de los canales formales, recomendó utilizar los mecanismos establecidos. “Cuando el productor vende antes del acopio, el comprador le tira el precio abajo y pierde plata”, expresó, y sostuvo que el sistema de retorno y otros conceptos podrían mejorar el ingreso final.

Finalmente, indicó que la recepción del acuerdo fue mayoritariamente positiva. “Veo que este año está más tranquilo que otros”, señaló, y agregó que, aunque siempre existen diferentes posturas, una parte importante de los productores se mostró conforme con el resultado de la negociación.