Producción de frutales: según especialista es fundamental estudiar y planificar previamente el cultivo

Especialista recomienda que para la producción de de frutales es fundamental el estudio y la planificación, conocer aspectos fundamentales como la geografía, el suelo y las condiciones climáticas es clave para el éxito de la productividad.

Durante el invierno, los frutales requieren atención especial para asegurar su desarrollo y producción. Luis Acuña, ingeniero agrónomo especialista en frutales e investigador del INTA en la Estación Experimental Agropecuaria de Montecarlo, se dedica a más de dos décadas el estudio y la capacitación constante de estudiantes y productores presentó una serie de recomendaciones en una entrevista con Misiones Online.

Acuña explicó que existen dos principales tipos de frutales: los de clima tropical y los de clima templado. Los frutales de clima templado o subtropical, como los cítricos, duraznos y ciruelas, tienen mayor tolerancia al frío. Sin embargo, los frutales tropicales, como el mango y la palta, sufren daños cuando las temperaturas descienden por debajo de los 5 grados.

El especialista destacó que los frutales tropicales más jóvenes son especialmente vulnerables a las heladas. “Cuando hay temperatura de congelación o heladas, ya empiezan a tener tejidos dañados, inclusive hasta se puede morir completamente la planta”, afirmó. Para proteger estos frutales, se recomienda usar telas antiheladas o realizar pequeñas fogatas cerca de cada planta durante la madrugada. Este método también se aplica a otros frutales, como la pitaya, para evitar daños irreversibles por heladas.

También se tiene en cuenta la edad de la planta, ya que al iniciar los cultivos con plantines jóvenes, estos son más vulnerables al frío. Lo recomendado por el especialista es que a la edad de plantío hasta los tres años se deben extremar las precauciones.

Cuidados para frutales herbáceos

Los frutales herbáceos, como la banana y el mamón, requieren protección adicional durante el invierno. “Conviene taparlos independientemente de si tienen un año o dos años porque los daños por helada son muy importantes”, mencionó Acuña. Aunque la provincia de Misiones tiene un clima subtropical, las heladas pueden ser frecuentes, especialmente en áreas del interior de la provincia. Por lo tanto, es crucial adaptarse a las condiciones climáticas locales.

La ubicación geográfica es un factor determinante para el cultivo de frutales. Los mismos, como las bananas y el mamón, prosperan en áreas cercanas a los ríos Uruguay y Paraná, donde las heladas son menos frecuentes. En ciertas localidades, como 2 de Mayo y San Vicente, la topografía y las sierras ayudan a desviar el aire frío, reduciendo el riesgo de heladas. “La ubicación geográfica, ese es el punto 1 de la materia de fruticultura”, enfatizó el ingeniero, demostrando la importancia de conocer las condiciones tanto climáticas como de suelo disponibles en el área de cultivo.

Para mitigar el impacto del frío, Acuña recomendó la creación de barreras naturales, como cortinas de eucalipto, caña de azúcar o pasto elefante. Estas barreras ayudan a canalizar el viento frío y reducir su impacto en las plantaciones. “Lo que hay que hacer es romper el viento que trae las capas de aire más frío”, explicó. Además, estas cortinas pueden disminuir la incidencia de enfermedades bacterianas en los cítricos.

El cuidado integral: suelo, poda, elección de plantines y prevención de hongos

El cuidado de los frutales implica una atención detallada a la poda, la calidad del suelo, la elección de los plantines y la prevención de hongos. Todos estos factores interconectados determinan la salud y productividad del cultivo.

El cuidado de los frutales es un proceso que requiere atención a diversos factores, entre los que destacan la poda, el tipo de suelo, la elección de los plantines y la prevención de hongos. Según Acuña la poda es tan crucial como un chequeo médico anual para los árboles. “Es fundamental podar todos los años para renovar la planta”, explicó. La poda adecuada no solo mejora la salud del frutal, sino que también puede reducir significativamente la necesidad de utilizar productos fitosanitarios.

El suelo es otro elemento esencial en el éxito de una plantación frutal. “El tipo de suelo que tengas va a determinar la calidad de tu monte frutal o quinta frutal”, afirmó el especialista. Además, enfatizó la importancia de realizar un trabajo previo a la plantación, como una labranza adecuada. “Hay labranzas más ecológicas que otras, y es crucial asesorarse bien para evitar errores que puedan afectar el desarrollo de los plantines”, añadió Acuña.

La elección de plantines también juega un papel crucial en el cultivo de frutales. El experto destacó la relevancia del porta injerto, especialmente en cultivos como paltas, mangos, cítricos, duraznos y ciruelas, que son comúnmente injertados. Escoger el tipo correcto de porta injerto puede marcar la diferencia en el desarrollo y productividad del cultivo. “Es importante saber qué tipo de porta injerto estamos usando”, declaró, subrayando la necesidad de tener en cuenta las características específicas de cada especie.

La prevención de hongos es otro aspecto vital, especialmente en épocas húmedas. “Mejor prevenir que curar, también aplica para la salud de los frutales”, aseveró el investigador del INTA. La aplicación de productos preventivos antes de la época de lluvias puede evitar que las plantas enfermen y, eventualmente, tengan que ser arrancadas debido a un daño irreparable. “Llega un momento en que el nivel de enfermedad o de plaga es tan grave que recuperar la planta se vuelve más costoso que empezar de nuevo”, advirtió Acuña.

Palta y café, potenciales producciones en Misiones

El cultivo de palta en Misiones requiere una atención especial debido a las condiciones climáticas de la región. Durante los primeros dos a tres años, es fundamental proteger el frutal de las temperaturas extremas. El frío y el calor intenso pueden perjudicar gravemente el desarrollo de la planta. De acuerdo con Acuña, “hay que cuidar de las temperaturas extremas, tanto el frío extremo como el calor extremo”. Por lo tanto, en los meses de enero, cuando el calor y la sequía son predominantes, es crucial cubrir y resguardar los árboles.

Además, se ha observado un creciente interés por cultivar palta en la provincia, lo que ha llevado a consultas frecuentes por parte de productores al especialista Luis Acuña. Es vital contar con el asesoramiento adecuado para evitar pérdidas significativas. “Hubieron casos de personas que plantaron varias hectáreas y tuvieron pérdidas totales por no saber justamente esto”, destacó un especialista. El INTA y los ingenieros agrónomos son fuentes de información indispensables para planificar de manera adecuada el cultivo.

El cultivo de café, por otro lado, se presenta como una posibilidad viable en Misiones. Aunque hace años se consideraba insensato plantar café en la región, la experiencia de Acuña ha demostrado que con preparación y conocimiento, es factible. “Con la experiencia que tengo creo que no veo una razón para decirte no, no plantes”, afirmó un investigador con 26 años de experiencia.

El café, como cultivo tropical, requiere especial atención frente al frío y las heladas. Para lograr un cultivo exitoso de café, es esencial comprender los requerimientos del suelo y las principales enfermedades que pueden afectar a la planta. La capacitación del productor es clave para anticipar y manejar los desafíos inherentes al cultivo. “Si vos de antemano te preparas, vas a aprender a controlar todo”, enfatizó el investigador.

La planificación y el conocimiento son esenciales para aprovechar las oportunidades que ofrece este cultivo. Un ejemplo de esto, contó Acuña, es el mamón, que en sus primeros años de trabajo, esta fruta era destinada solamente a la industria, y luego de años de investigación y aplicación de nuevas tecnologías y conocimientos en la actualidad ya se insertan en el mercado de consumo fresco. “Actualmente el mamón misionero no tiene nada que envidiarle al del norte de Brasil” aseveró acuña.

Próxima capacitación: ananá y mamón

A realizarse el próximo jueves 26 de junio, la capacitación hablará sobre la producción de ananá y de mamón. Se realizará en la EFA San Arnoldo Janssen en Puerto Esperanza, y será dictada por el Ig Agrónomo Luis Acuña, especialista en frutales.