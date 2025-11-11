Innovación y producto local: pymes misioneras se vinculan con el turismo en Iguazú

Más de un centenar de emprendimientos y pymes misioneras presentaron sus productos, equipamientos y servicios al sector hotelero y gastronómico de Iguazú, generando nuevas oportunidades comerciales y vínculos estratégicos.

Con gran convocatoria, se lleva a cabo este martes la Segunda Ronda de Negocios +Mercado – Sector Hotelero y Gastronómico, un espacio que reúne a empresas proveedoras misioneras con hoteles, lodges, restaurantes y operadores turísticos de la región. El encuentro busca fortalecer la producción local y promover la identidad misionera en la experiencia turística de quienes visitan la provincia.

Organizada por el Ministerio de Industria, junto al Ministerio de Turismo y la Asociación Hotelera y Gastronómica de Iguazú (AHGAI), la jornada tiene lugar en el salón de la entidad anfitriona y cuenta con la participación de más de un centenar de emprendimientos y pymes de distintos sectores productivos. El evento contó con la presencia del gobernador de Misiones, quien acompaña a empresarios y emprendedores locales en esta iniciativa que impulsa el desarrollo productivo y la articulación entre la industria y el turismo.



Durante la actividad, se concretan reuniones comerciales que generan nuevas oportunidades de vinculación y potencian el trabajo conjunto entre el sector productivo y el turístico. Entre los rubros representados se destacan los de alimentos y bebidas regionales, gourmet y libres de gluten; equipamiento y mobiliario; amenities, textiles, cosmética natural e higiene; y tecnología aplicada al turismo. La diversidad de la oferta local vuelve a posicionar a Misiones como una provincia con capacidad de abastecer con calidad, innovación y valor agregado a los principales destinos turísticos del país.

Esta segunda edición de +Mercado supera la convocatoria del año pasado —que había reunido a 100 empresas y concretado más de 350 reuniones de negocios— y consolida un espacio clave para el fortalecimiento del entramado productivo misionero. Desde el Ministerio de Industria destacan que este tipo de iniciativas favorecen el crecimiento de las pymes locales, promueven el consumo de productos misioneros y consolidan una red de proveedores provinciales al servicio de la actividad turística.

Esta actividad es posible gracias al trabajo colaborativo entre la Cámara de Comercio de Iguazú, la Municipalidad de Puerto Iguazú, la Confederación Económica de Misiones (CEM), la Asociación Hotelera y Gastronómica de Iguazú (AHGAI) —que cedió su espacio— y las instituciones provinciales que acompañan el fortalecimiento del sector productivo.

Fuente: prensa Ministerio de Industria.