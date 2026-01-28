La Comisión de Tabacaleros Autoconvocados presentaron una nota al Gobernador afirmando una situación crítica para el sector

La Comisión de Tabacaleros Autoconvocados de la Provincia de Misiones presentó una nota formal ante el gobernador Hugo Passalacqua para exponer la crítica situación que atraviesan los productores de tabaco, en un contexto que describen como de “creciente y preocupante” deterioro económico y social para las familias rurales. El planteo, fechado el 28 de enero en Posadas, advierte sobre un escenario de fuerte incertidumbre que impacta de lleno en una de las economías regionales más importantes de la provincia.

Uno de los puntos centrales del reclamo es que, pese a estar habilitado el acopio de tabaco, todavía no existe un precio de referencia “claro, estable y sostenido” para el producto. Según señalan, esta ausencia obliga a los productores a entregar su cosecha sin saber con precisión cuánto van a cobrar, lo que afecta la previsibilidad económica y la posibilidad de planificar la producción.

En la nota se remarca que esta situación es de “suma gravedad”, ya que compromete directamente el sustento de miles de familias rurales. La falta de un valor definido no solo genera incertidumbre inmediata, sino que también debilita la capacidad de organización a mediano y largo plazo de las chacras tabacaleras.

Los productores también traen a colación antecedentes recientes que, aseguran, profundizan la conflictividad del sector. Recuerdan que en febrero de 2025 autoridades del área agropecuaria provincial habían anunciado públicamente un valor de referencia para la compra del tabaco, comunicado a los colonos como precio oficial a pagarse en el acopio.

Sin embargo, afirman que ese valor solo se respetó durante los primeros días, y que luego se registraron pagos “sensiblemente inferiores a lo comprometido”. Esta diferencia, sostienen, provocó un perjuicio económico directo a los productores y significó un incumplimiento de los compromisos asumidos.

Frente a ese escenario, los tabacaleros autoconvocados solicitan la regularización de las diferencias adeudadas y una explicación formal sobre los motivos del incumplimiento. También reclaman la acreditación transparente de los montos efectivamente liquidados y de las retenciones practicadas, con el objetivo de garantizar legalidad, equidad y transparencia en la cadena productiva.

En el documento señalan que, hasta el momento de la presentación de la nota, no habían recibido ninguna respuesta ni explicación a los planteos realizados. Esta falta de devolución oficial es otro de los ejes que alimenta el malestar del sector.

Además, los productores encuadran su problemática dentro de un contexto productivo provincial más amplio, donde el sector yerbatero también atraviesa una etapa crítica. A su entender, ambas actividades comparten dificultades estructurales similares.

Entre ellas mencionan la ausencia de precios de referencia adecuados, la falta de previsibilidad, la concentración de poder en los eslabones posteriores de la cadena y el debilitamiento de los pequeños productores. Advierten que tanto el tabaco como la yerba mate son actividades estratégicas para Misiones.

En ese sentido, alertan que el deterioro de estos sectores no es un problema sectorial aislado, sino que compromete el desarrollo económico, social y territorial de la provincia en su conjunto, debido al peso que tienen en las economías regionales.

Por todo ello, solicitan la intervención de la Honorable Cámara de Representantes de Misiones, con la habilitación de espacios institucionales de escucha y la conformación de una mesa de diálogo. Proponen que participen productores autoconvocados, gremios, autoridades de aplicación, legisladores y otros actores involucrados.

Finalmente, expresan su disposición a ampliar la información y a participar de las instancias que se consideren pertinentes, convencidos de que el diálogo y la intervención institucional son herramientas clave para superar la actual crisis productiva del sector tabacalero.