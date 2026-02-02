El inicio de la campaña de acopio de tabaco en Misiones comenzó con normalidad, pero fue suspendido tras una protesta que impidió el ingreso y egreso de vehículos en la sede de la Cooperativa Tabacalera de Misiones. Desde la entidad señalaron que retomarán la actividad cuando estén dadas las condiciones de seguridad.

Jorge Kappaunn, presidente de la Cooperativa Tabacalera de Misiones.

El comienzo del acopio de tabaco en la Cooperativa Tabacalera de Misiones (CTM) se desarrollaba con normalidad hasta que, avanzada la jornada, se produjo una interrupción que derivó en la suspensión de la actividad. La medida fue adoptada por la conducción de la entidad de manera preventiva.

El presidente de la cooperativa, Jorge Kappaunn, indicó que la jornada había iniciado según lo previsto. Sin embargo, un grupo de productores autoconvocados se concentró en el predio e impidió el ingreso de nuevos cargamentos de tabaco, además de obstaculizar la salida de vehículos que ya se encontraban dentro del establecimiento.

Ante ese escenario, la cooperativa decidió frenar el acopio. “Tomamos la decisión de suspender el acopio hasta nuevo aviso”, expresó Kappaunn, y explicó que la prioridad es contar con garantías de seguridad tanto para trabajadores como para productores.

Desde la entidad señalaron que se realizaron las notificaciones correspondientes a las autoridades y una exposición policial para dejar constancia de la situación. El objetivo, según detallaron, es evitar riesgos y posibles conflictos entre personas en el predio.

Durante las horas en que se pudo operar, el volumen recibido no habría alcanzado los 200.000 kilogramos, una cifra inferior a lo previsto para esta etapa inicial de la campaña. La proyección para la semana indicaba un movimiento diario similar, con productores que ya tenían el tabaco preparado para la entrega.

En paralelo, el grupo de productores autoconvocados manifestó su desacuerdo con el esquema de precios acordado recientemente en la mesa de concertación. Sostienen que los valores no cubrirían los costos de producción y que el ingreso final para el colono sería menor al anunciado, planteo que derivó en la medida de fuerza.

Por otra parte, otros productores del sector señalaron que, si bien el precio no es el ideal, se ubica dentro del contexto general del mercado y de la situación regional, por lo que optaron por continuar con la entrega del producto.

Desde la cooperativa también remarcaron que esta campaña presenta mayores exigencias en materia de calidad. “Es un año que hay mucho tabaco y los compradores están exigiendo más calidad, sobre todo en la humedad”, explicó Kappaunn.

El directivo advirtió que el exceso de humedad afecta la conservación del tabaco y puede deteriorar los fardos en depósitos. Por ese motivo, algunos lotes fueron rechazados o devueltos para su reacondicionamiento, lo que también incide en los promedios de compra.

“Un tabaco bien preparado hace el promedio”, sostuvo, al recomendar a los productores prestar atención a la clasificación y al nivel de humedad antes de llevar el producto a la boca de acopio.

La reanudación del acopio quedará sujeta a que se restablezcan condiciones que permitan operar con normalidad. Según indicó la conducción de la cooperativa, la actividad podría retomarse en un plazo estimado de entre 15 y 20 días, siempre que existan garantías de seguridad para todos los actores involucrados.