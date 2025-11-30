Matear 2025 | Vezná conmemora sus 20 años con proyección de crecimiento de cara a un nuevo año

La empresa familiar de Apóstoles cumple 20 años y aprovecha su presencia en Matear 2025 para seguir ampliando su alcance nacional. Con producción artesanal, envíos a todo el país y nuevas metas de expansión, Vezná consolida su identidad en el universo matero.

La marca Vezná llegó a Matear 2025 con un motivo especial: celebrar sus primeros 20 años en el mercado yerbatero. Nacida en Apóstoles en 2005, la empresa mantiene su esencia familiar mientras continúa creciendo y encontrando nuevas formas de acercarse al público. Su presencia en la feria representa un nuevo capítulo en una trayectoria marcada por el trabajo artesanal y la cercanía con los consumidores.

Su gerente explicó que la comercialización de Vezná se consolidó principalmente a través de las redes sociales, el contacto directo y el boca a boca. “Nuestra venta es más que nada online, ese es nuestro fuerte; hacemos envíos a todo el país”, afirmó. Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y Rosario son algunos de los destinos frecuentes, lo que demuestra el alcance que la marca logró sin depender de una presencia masiva en góndolas.

Aun así, Vezná cuenta con un punto de venta físico en Posadas, ubicado sobre la avenida Blas Parera, donde los consumidores pueden acercarse a conocer los productos. “Este año también empezamos a empaquetar nuestra propia yerba, algo para festejar en la familia”, celebró, en referencia al avance que significó dar un nuevo paso en la cadena productiva.

La empresa participó nuevamente de Matear, tanto en su edición de Buenos Aires como en esta edición en Posadas, y también fue parte de la Fiesta Nacional de la Yerba Mate en Apóstoles. “Estos espacios son cruciales para darnos a conocer y llegar a más gente”, destacaron. En cada evento, la marca puede mostrar su propuesta, dialogar con consumidores y fortalecer su identidad.

Actualmente Vezná ofrece dos líneas: yerba para mate y yerba para tereré. La diferencia principal es la molienda, aunque ambas comparten el mismo estacionamiento de 12 meses, lo que les otorga suavidad y buena aceptación entre quienes las prueban. “Eso se está vendiendo mucho, a la gente le gusta”, explicaron.

El trabajo detrás de la marca es completamente artesanal. La producción de hoja es propia, mientras que la parte de secado y molienda se realiza de manera conjunta con Lapacho Rosa y Sol y Lluvia. Luego, el empaquetado final se lleva a cabo dentro de la empresa, manteniendo su espíritu familiar. “Hay mucho trabajo atrás de esto”, afirmaron, orgullosos del proceso y del equipo involucrado.

En cuanto a producción, Vezná comercializa alrededor de 2.000 kilos mensuales, tanto para el consumo local como para envíos a otras provincias. La capacidad está directamente ligada al estacionamiento prolongado, un sello de calidad que la empresa no está dispuesta a modificar para aumentar el volumen.

De cara al 2026, la empresa se propone seguir creciendo, llegar a más puntos del país e incluso comenzar a dar pasos hacia el mercado internacional. “Queremos que más gente conozca y pruebe nuestra marca; ese es nuestro objetivo para el año que viene”, destacaron. El desafío está en marcha, y Matear 2025 volvió a ser una vitrina ideal para impulsarlo.