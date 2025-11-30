Matear 2025 | Piporé dijo presente y expuso sus nuevas apuestas para el mercado

En el marco de Matear 2025, Piporé presentó sus nuevas líneas, reafirmó su rol histórico como cooperativa y compartió su estrategia para fortalecer presencia en góndolas, abrir mercados y responder a la demanda creciente. La yerba sublimada y las propuestas saborizadas se posicionan como protagonistas entre los consumidores.

La presencia de Piporé en Matear 2025 volvió a mostrar la fuerza y la identidad de una marca que combina 90 años de historia cooperativa con una visión comercial en expansión. Instalados en el Parque Paraguayo de Posadas, la capital provincial del mate, la firma aprovechó la feria para presentar productos, dialogar con consumidores y compartir experiencias con el público que se acercó durante la primera jornada.

Fabián Czerevin, gerente comercial de Piporé, destacó la trayectoria de la cooperativa y su vínculo con Santo Pipó. “Somos productores de momentos”, aseguró, en referencia al lema que hoy acompaña a las líneas tradicionales, suaves y especiales, y también a las propuestas más recientes que buscan generar nuevas sensaciones en el ritual matero.

Entre esas novedades, Sublime fue una de las protagonistas. Se trata de una yerba premium con molienda gruesa y bajo contenido de polvo, pensada para ofrecer una experiencia equilibrada y consistente. Czerevin explicó que se renovó el packaging para lograr una imagen más minimalista y uniforme, capaz de mejorar su presencia en góndola sin modificar la calidad del producto. “Los consumidores la recomiendan y nos piden más presencia. Es realmente una yerba que causa muy buenas sensaciones”, afirmó.

Otra de las propuestas destacadas fue la yerba saborizada para tereré menta y limón. Con un aroma fresco y un sabor ideal para tomar con agua y mucho hielo, el producto captó la atención del público joven y de quienes buscan alternativas frutales. Sin embargo, la sorpresa vino desde el exterior: en el sur de Chile comenzaron a consumirla como mate caliente. “La probamos y es realmente rica. Una nueva sensación que queremos transmitir al público”, dijo Czerevin.

El gerente explicó que ambos productos llevan materia prima seleccionada, la misma que Piporé exporta actualmente. Esto permite sostener un estándar de calidad que, según afirmó, es uno de los más valorados tanto en el mercado nacional como internacional. “Ofrecemos una calidad premium al mercado y queremos que más gente la conozca”, agregó.

La feria también fue un espacio para hablar de distribución, una necesidad clave para la marca. Aunque Piporé es muy conocida a nivel nacional, Czerevin reconoció que no tenían la presencia en góndola que muchos consumidores reclamaban. “Estamos trabajando para ser más federales, abrir nuevos mercados y fortalecer nuestra presencia en distintas provincias”, señaló.

Esa expansión ya está en marcha. Piporé mantiene un liderazgo consolidado en la Patagonia, donde fue pionera, y avanza en regiones como Mendoza, Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero. Además, enfrenta el desafío de conquistar un espacio mayor en Buenos Aires, el mercado más grande del país por densidad poblacional.

En paralelo, el crecimiento exportador también marca el ritmo de la cooperativa. Actualmente, el 50% de su producción se destina a mercados internacionales, mientras que el otro 50% abastece al mercado interno. Este equilibrio permite sostener la presencia global sin desatender la demanda nacional. “No queremos descuidar Argentina, tenemos un producto muy noble”, señaló Czerevin.

Los números acompañan ese desarrollo: entre 600 y 800 mil kilos mensuales se destinan al mercado interno, mientras que las exportaciones rondan los 700 mil kilos por mes. Estas cifras evidencian la estabilidad productiva de una marca que se adapta a las exigencias de un consumidor cada vez más diverso.

Piporé emplea alrededor de 200 personas entre personal permanente y eventual de zafra, una muestra del arraigo social que la cooperativa sostiene desde hace nueve décadas. El gerente valoró especialmente “los valores humanos” que caracterizan a la empresa y la identificación de los habitantes de Santo Pipó con la marca, al punto de afirmar: “Piporé es Pipó y Pipó es Piporé”.