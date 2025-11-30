Presencia, promoción y degustaciones: así se vivió el Matear 2025

Con una masiva participación y más de 50 marcas en exposición, el INYM consolidó su presencia en Matear 2025, feria que por segundo año consecutivo se realizó en Posadas. Degustaciones, charlas, productos innovadores y un acercamiento directo entre productores y consumidores marcaron la jornada.

La edición 2025 de Matear volvió a demostrar que el universo matero vive un momento de expansión y participación inédita. Con gran cantidad de visitantes circulando por el Parque Paraguayo, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) desplegó una organización sólida y una propuesta pensada para acercar el mate, sus variedades y su historia a las familias, turistas y vecinos de Posadas.

Por segundo año consecutivo, la feria se realizó en la capital misionera, decisión que —según explicó María Marta Oria, subgerente de Promoción del INYM— responde a la necesidad de “acercar la experiencia del mate a la población de la zona, a los vecinos y visitantes que están más cerca del lugar donde se produce”. La funcionaria destacó que, aunque Buenos Aires sigue siendo el centro del consumo nacional, la feria en Misiones permite un contacto más directo entre productores y consumidores.

La propuesta del INYM incluyó degustaciones de mate cocido frío y frozen, muy valoradas por el público debido al intenso calor del día. En el tráiler institucional, visitantes de todas las edades pudieron probar diferentes formas de consumo, conocer nuevas marcas y llevarse información sobre la cadena productiva, las propiedades de la yerba mate y la diversidad de estilos presentes en el mercado.

En total, 38 establecimientos yerbateros participaron de la feria, ofreciendo más de 50 marcas y presentaciones. Desde yerbas tradicionales hasta orgánicas, agroecológicas, biodinámicas y elaboradas por sistema barbacuá, la variedad exhibida permitió mostrar la amplitud de un sector que sigue innovando. “Detrás de cada paquete hay mucho trabajo, de familias enteras que producen, cosechan y elaboran. Es importante que el visitante conozca esa historia”, remarcó Oria.

La feria, organizada también como antesala del Día Nacional del Mate, ofreció además un programa artístico que acompañó a los visitantes durante toda la jornada. La Banda de la Policía de Misiones, la Orquesta Folclórica Municipal y Tunami fueron parte del cierre musical de un encuentro que buscó celebrar la identidad yerbatera.

Oria subrayó que Matear Posadas “ya se instaló como un espacio propio” dentro de la agenda anual del INYM, coincidiendo con una fecha clave para la infusión nacional. En paralelo, se desarrolló la Feria Provincial de Turismo, generando un escenario ideal para fortalecer el vínculo entre cultura, producción y actividad turística.

El trabajo de promoción del instituto no solo se concentra en eventos nacionales. Según detalló Oria, este año será récord de exportaciones, con yerba mate argentina llegando a más de 50 países. “Hay un desarrollo muy grande de bebidas energizantes y productos cosméticos elaborados en base a yerba mate. En Europa es impresionante cómo crece su uso”, explicó.

El consumo internacional también incorpora nuevas formas de preparación. En varios países se toma mate en recipientes más pequeños, mientras que la industria de bebidas ha encontrado en la yerba un ingrediente valorado por sus beneficios saludables. “Lo que más se destaca en el exterior son las propiedades que tiene la yerba mate, ese es el mensaje que más crece”, añadió la funcionaria.

El INYM informó además que el segundo día de la feria debió suspenderse debido a la fuerte tormenta que afectó a Posadas y que mantiene a la región bajo alerta. Desde la organización explicaron que la decisión se tomó priorizando la seguridad del público y de los expositores, y agradecieron la comprensión de todos los participantes ante una medida necesaria para resguardar a la comunidad matera.