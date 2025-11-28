“Ruta Azul del Pescado Misionero” fue el proyecto con el cual un grupo de jóvenes destacó a nivel nacional

Un grupo de jóvenes misioneros fue destacado por el Consejo Federal de Inversiones por su proyecto “La Ruta Azul del Pescado Misionero”, una propuesta que integra producción, turismo, gastronomía y cultura con perspectiva de género y enfoque sostenible. El equipo representó a Misiones entre las 24 provincias del país.

El talento joven volvió a ser protagonista en Misiones. Un equipo integrado por Belén Medina, Dahiana Bonomi, Emmanuel Peluffo, Milagros Kuszezen, Carlos Gervasoni y Romina Rios fue reconocido a nivel nacional por su proyecto “La Ruta Azul del Pescado Misionero: un Circuito Productivo, Turístico y Cultural Sostenible”, desarrollado en el marco del Programa Federal de Formación: Gestión para el Desarrollo del CFI.

La propuesta se destacó entre las iniciativas presentadas por las 24 provincias del país y obtuvo el reconocimiento por su impacto, viabilidad y enfoque integral. El proyecto, que primero ganó en la instancia provincial, volvió a sobresalir en la etapa federal realizada en Buenos Aires.

Romina Rios, licenciada en Trabajo Social y becada del CFI, destacó que el proceso de formación fue clave para llegar a este resultado. “Participamos de la Semana de Integración Federal organizada por el CFI, dentro del Programa de Gestión para el Desarrollo. Pasamos por una evaluación y fuimos seleccionados junto a otros 20 jóvenes misioneros que cursamos todo el año diversos módulos y talleres”, explicó.

Durante el programa, las y los participantes trabajaron sobre problemáticas reales, con el objetivo de diseñar políticas públicas con una mirada federal, innovadora e inclusiva. En ese marco, el equipo decidió enfocarse en la cadena de valor piscícola y acuícola, un sector con gran potencial en Misiones, pero con importantes desafíos en su comercialización y desarrollo territorial.

“Empezamos a investigar qué podíamos aportar desde nuestra formación y desde la provincia que queremos. Detectamos que la cadena del pescado carece de un desarrollo integral y que los productores enfrentan obstáculos concretos para comercializar su producción”, señaló Rios.

Para comprender en profundidad la situación, el grupo se trasladó a territorio. “Fuimos a campo, a Campo Viera, donde entrevistamos a productores, técnicos y profesionales. Con ellos pudimos construir una mirada más completa y problematizar la realidad que viven”, relató.

A partir de ese contacto directo surgió la propuesta de crear La Ruta Azul del Pescado Misionero, una iniciativa que integra gastronomía, turismo, cultura y sostenibilidad. La idea se inspira en experiencias exitosas como la Ruta de la Yerba Mate o la Ruta del Té, pero focalizada en un recurso natural que caracteriza a la provincia: el agua.

“Misiones tiene mucha agua, ríos y estanques. Estamos rodeados de este recurso y más de 4.000 familias dependen de la producción de pescado. Era fundamental visibilizar y fortalecer ese potencial”, detalló Rios.

El equipo también incorporó una perspectiva clave: la de género. “Vimos que muchas mujeres productoras están invisibilizadas. Queremos fortalecer sus liderazgos y que sean protagonistas en esta política pública”, destacó. Este enfoque fue uno de los elementos valorados por el jurado.

La Ruta Azul apunta a crear un circuito que recorra la provincia de norte a sur, articulando sectores públicos, privados y académicos. Aunque aún no están definidos los puntos concretos, la propuesta contempla nodos estratégicos que integren producción, agroturismo, gastronomía y experiencias culturales.

La experiencia en Buenos Aires fue un hito para el equipo. “Fue una instancia de trabajo con profesionales de todo el país, futuros líderes en sus territorios. El programa aporta muchísimo para formarnos de manera integral y pensar qué país queremos”, sostuvo la joven becaria.

El reconocimiento obtenido motiva al grupo a seguir trabajando para que este proyecto pueda avanzar hacia una implementación real. “Estamos muy contentos porque fue un trabajo arduo de todo un año. La idea es seguir fortaleciendo, promocionando y dando a conocer lo que puede significar esta ruta para Misiones”, afirmó.

Finalmente, Rios agradeció el acompañamiento institucional. “Agradecemos al Gobierno de Misiones y al CFI por permitirnos formarnos y participar. Este tipo de iniciativas permiten que muchos jóvenes transformen sus aprendizajes en políticas públicas”, cerró.