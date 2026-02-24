Cotavi reanudará el acopio de tabaco tras acordar con el municipio y destrabar el embargo de su cuenta

La Cooperativa Tabacalera de San Vicente (Cotavi) retomará el acopio de tabaco luego de alcanzar un acuerdo con la Municipalidad local que permitió avanzar en la liberación de la cuenta bancaria embargada, situación que había obligado a suspender la compra y el pago a los productores desde el viernes pasado.

El presidente de la cooperativa, Julián Dos Santos, explicó que la paralización se produjo a raíz de un embargo judicial sobre la cuenta única que la entidad utiliza para abonar a los productores. Se trata de una cuenta radicada en el Banco Macro, habilitada mediante un convenio provincial que permite realizar pagos sin descuentos impositivos.

“La suspensión del acopio viene por un embargo que tuvimos en el municipio sobre la cuenta única desde donde se paga a los productores. Es la única cuenta que permite transferir sin que se les cobre renta; si pagamos desde otro banco, al productor le descuentan impuestos”, detalló.

Debido a esa medida, la cooperativa quedó imposibilitada de cumplir con los pagos correspondientes a las entregas realizadas, lo que obligó a frenar la recepción de tabaco. “Desde el viernes no podíamos pagar a los productores, por eso se suspendió la compra y también los pagos”, señaló Dos Santos.

La deuda que originó el conflicto corresponde a una tasa municipal vinculada a la facturación de la cooperativa. Según explicó el abogado y apoderado de Cotavi, Gustavo Scarpato, la controversia surgió porque la entidad entendía que no debía tributar ese concepto sobre operaciones de exportación.

“El municipio cobra una tasa que en realidad funciona como un impuesto porque está atada a la facturación. Como la cooperativa exportó el año pasado y tenía exenciones a nivel nacional y provincial, Cotavi entendió que tampoco debía tributar a nivel municipal”, indicó.

Esa diferencia de interpretación derivó en la acumulación de una deuda que, con penalidades por mora, alcanzó los 264 millones de pesos y terminó en la ejecución judicial con embargo de la cuenta bancaria. Ante la imposibilidad de operar normalmente, la cooperativa decidió avanzar en un acuerdo para destrabar la situación.

“El acuerdo se firmó porque era la única manera de liberar la cuenta y poder pagar a los productores. Tenemos fondos en otras cuentas, pero los pagos del tabaco deben hacerse desde esa cuenta específica”, explicó Scarpato.

Mientras se resolvía el conflicto administrativo, el acopio había tenido un inicio de campaña con buen volumen, aunque con dificultades vinculadas a la calidad del producto. Dos Santos señaló que este año se registra una mayor producción y mayores exigencias del mercado internacional.

“Está entrando tabaco muy mojado y manchado. También es responsabilidad nuestra porque años atrás compramos todo para cumplir contratos internacionales y eso generó un cambio en la calidad que hoy se siente”, reconoció.

El dirigente explicó que actualmente las empresas multinacionales cuentan con stock suficiente, lo que endurece los criterios de compra y obliga a los productores a mejorar los estándares. Aun así, aseguró que en Cotavi no se registraron conflictos con los colonos por precios o rechazos de mercadería.

Según precisó, la cooperativa ya acopió cerca de 400 toneladas y trabaja con unos 1.250 productores, con un cupo total de compra estimado entre 2.700 y 2.800 toneladas para la presente campaña.

De acuerdo con lo previsto, una vez liberada la cuenta bancaria se normalizarán los pagos atrasados y se retomará plenamente la actividad. “Si la cuenta se destraba como nos prometieron, vamos a empezar a pagar inmediatamente lo que debía salir el viernes. Estamos atrasados unos tres días, pero se va a solucionar y vamos a seguir trabajando”, afirmó Dos Santos.

El conflicto se originó tras una intimación de la Oficina de Rentas municipal por el Derecho de Inspección, Registro y Servicio de Controlador correspondiente a los períodos fiscales 2024 y 2025. Tras las negociaciones, ambas partes avanzaron en un esquema de pago que permitió encaminar la reactivación del acopio y devolver previsibilidad a los productores tabacaleros de la zona.