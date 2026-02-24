Sorgo y ganadería: INTA Montecarlo realizará una jornada a campo para productores el próximo sábado

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Montecarlo realizará este sábado 28 de febrero una jornada técnica a campo destinada a productores y técnicos, donde se presentarán los resultados de un ensayo comparativo de materiales de sorgo orientado a fortalecer los sistemas ganaderos de la región.

La actividad se desarrollará en el campo anexo del INTA Montecarlo y tendrá como eje central compartir información obtenida a partir de un estudio que evaluó el rendimiento de distintos tipos de sorgo disponibles para producción forrajera, doble propósito y grano.

El ingeniero agrónomo del INTA Montecarlo, Mauro Loto, explicó que el objetivo principal es aportar herramientas productivas que permitan integrar agricultura y ganadería para mejorar la eficiencia de los establecimientos.

“Básicamente la idea es compartir los datos de un ensayo comparativo de rendimiento entre diferentes materiales de sorgo, pensado para potenciar los sistemas ganaderos”, señaló.

Según detalló, dentro del cultivo existen variedades con distintas aptitudes productivas. Algunas están destinadas principalmente a forraje, otras a la confección de silo y otras a la producción de grano, lo que permite adaptarlas a diversas estrategias dentro del manejo ganadero.

El ensayo fue realizado en el campo experimental del organismo y surge a partir de demandas planteadas por el Consejo Local Asesor del INTA, que había manifestado la necesidad de evaluar cultivos que contribuyan a mejorar la productividad ganadera en el norte misionero.

“Nos pareció importante compartir los resultados y poner en valor la integración entre agricultura y ganadería, tanto para estabilizar la carga animal como para potenciar la producción de carne”, indicó Loto.

La jornada comenzará entre las 8 y las 8.30 con la recepción de participantes. Inicialmente se desarrollará una instancia teórica en salón, donde se presentará el sistema de manejo propuesto para estos materiales, y posteriormente se realizará una recorrida a campo para observar el ensayo en funcionamiento.

El predio se encuentra sobre la ruta provincial 15, a unos 500 metros del secadero de yerba mate de la Cooperativa Agrícola de Montecarlo, y la participación será libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa.

Además de la presentación técnica, el encuentro incluirá un espacio de intercambio con productores para relevar necesidades y demandas del sector, con el objetivo de orientar futuras líneas de trabajo e investigación.

El especialista destacó que el sorgo vuelve a cobrar relevancia en la provincia debido a sus ventajas agronómicas frente a escenarios climáticos variables. Se trata de un cultivo históricamente utilizado en Misiones, aunque con el tiempo perdió presencia en los sistemas productivos.

“El sorgo es muy resiliente a las condiciones ambientales, especialmente a eventos de sequía. Tiene mayor eficiencia en el uso del agua y además resulta más económico por el costo de la semilla”, explicó.

Otra de sus ventajas es la flexibilidad en los métodos de siembra, ya que puede implantarse incluso al voleo, lo que facilita su adopción por productores que no cuentan con maquinaria agrícola especializada.

El ensayo forma parte de una red de evaluación de cultivares del NEA que permitió acceder a distintos materiales para su análisis en condiciones locales, buscando alternativas productivas adaptadas a la realidad regional.

Si bien la jornada estaba inicialmente vinculada a la Fiesta Provincial del Ternero, cuya realización fue suspendida recientemente, desde el INTA confirmaron que la actividad se mantiene debido a los tiempos biológicos del cultivo y la necesidad de presentar los resultados en esta etapa del ensayo.