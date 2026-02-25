Yerba mate: Cacho Bárbaro propone eliminar la corresponsabilidad gremial para pequeños productores

El diputado provincial advirtió que el margen económico del productor es cada vez menor y presentó dos propuestas concretas para reducir costos. Además, cuestionó el rol de la industria y sugirió limitar la cosecha como estrategia para mejorar el precio de la materia prima.

La crisis del sector yerbatero volvió a instalarse en el centro del debate productivo en Misiones, con reclamos por los bajos precios que recibe el productor y el incremento de los costos laborales. En ese contexto, el diputado provincial Cacho Bárbaro planteó una serie de propuestas orientadas a aliviar la situación económica de los pequeños colonos y modificar el esquema actual de aportes.

Según explicó, hoy el ingreso real del productor se encuentra muy por debajo de lo necesario para sostener la actividad. “A un productor hoy le queda 40 o 50 pesos por kilo de yerba y de ahí tiene que sacar todos los gastos. Es muy poca plata”, sostuvo, al tiempo que remarcó que ese margen se reduce aún más por las obligaciones vinculadas a la corresponsabilidad gremial.

El legislador señaló que este aporte representa actualmente una carga desproporcionada. “Antes la corresponsabilidad gremial era el 5% o el 10% del ingreso, pero ahora casi representa el 40%. Hoy tenés que depositar casi lo mismo que lo que te queda como productor”, afirmó, describiendo un escenario en el que los costos laborales superan incluso la rentabilidad.

En ese sentido, cuestionó que el sistema termine perjudicando principalmente a los pequeños productores. Según indicó, mientras grandes establecimientos utilizan el mecanismo para regularizar trabajadores de distintas actividades, el colono de menor escala debe afrontar el mismo esquema sin contar con respaldo económico. “El chiquito tiene que bancar toda esta situación”, resumió.

Bárbaro explicó además que muchos productores familiares quedaron excluidos de beneficios previos tras cambios administrativos recientes. Recordó que el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) permitía evitar ciertos pagos, algo que hoy ya no ocurre para numerosos trabajadores rurales.

Frente a este panorama, presentó dos propuestas concretas. La primera consiste en replicar el modelo aplicado en Salta y Jujuy para el sector tabacalero, donde los aportes laborales se financian mediante recursos provenientes del impuesto al cigarrillo. “Lo que propongo es que el blanqueo de los trabajadores lo pague el consumidor a través de la estampilla y no el productor”, explicó.

La segunda alternativa apunta directamente a los pequeños colonos. El diputado sugirió que quienes produzcan menos de entre 100.000 y 150.000 kilos anuales queden exentos de la corresponsabilidad gremial. “Sería una forma de que algunos pesos más queden en el bolsillo del productor”, sostuvo.

En paralelo, el dirigente se refirió a las medidas de protesta impulsadas en años anteriores y marcó una diferencia con las estrategias actuales. Consideró que los tractorazos y paros tradicionales ya no generan el mismo impacto social. “Antes hacías un tractorazo y la gente te aplaudía; hoy te putean”, expresó.

Como alternativa, recomendó avanzar hacia una reducción coordinada de la cosecha entre productores para presionar al mercado. “Yo recomiendo no cosechar o cosechar menos. Tenemos que ponernos de acuerdo y dejar de vender por debajo de los costos”, afirmó, al sostener que la clave está en administrar la oferta de materia prima.

Bárbaro cuestionó además el argumento de la supuesta sobreproducción yerbatera y aseguró que los números no respaldan esa afirmación. Indicó que el stock actual alcanza para siete meses cuando debería cubrir un año completo, y estimó que la producción podría caer entre un 15% y 20% debido a la sequía, plagas y falta de fertilización.

También recordó lo ocurrido durante las protestas del año pasado, cuando tras el levantamiento del paro muchos productores vendieron simultáneamente, generando una sobreoferta que terminó favoreciendo a la industria. “Llenamos los secaderos y al otro día bajaron el precio porque había mucha materia prima”, señaló.

Finalmente, se refirió al proyecto de declarar la emergencia yerbatera provincial y consideró que puede ser una herramienta útil, aunque insuficiente para resolver el problema estructural. “Puede servir para postergar impuestos, pero no soluciona el precio de la materia prima. Después igual hay que pagar todo”, concluyó.