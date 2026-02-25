Tras reuniones en diferentes localidades, productores yerbateros insisten en que cesar la cosecha es la única forma de equilibrar la balanza

El productor yerbatero Sergio Delapierre aseguró que la mayoría de las asociaciones impulsa limitar la cosecha para evitar seguir vendiendo por debajo de los costos. Advirtió sobre la crisis económica del sector y reclamó medidas urgentes como la declaración de la emergencia yerbatera.

Sergio Delapierre, en FM Show.

La crisis del sector yerbatero continúa profundizándose y genera cada vez más preocupación entre productores que advierten sobre la falta de rentabilidad y la caída sostenida del precio de la hoja verde. En ese contexto, distintas asociaciones comenzaron a debatir estrategias colectivas para intentar revertir la situación del mercado.

El productor Sergio Delapierre, ex director del INYM, explicó que en recientes reuniones se buscó consensuar líneas de acción comunes entre organizaciones del sector. “Lo que sobresale es la idea de pedirle a los productores que piensen antes de entregar su yerba y que traten de no cosechar todo lo que puedan”, señaló, al describir una propuesta orientada a reducir la oferta.

Según indicó, la iniciativa apunta a sostener una especie de paro de cosecha voluntario, aunque reconoció que la realidad económica dificulta su cumplimiento. “Muchos no hacen caso porque la necesidad manda y terminan cosechando igual, aunque les estén pagando 70 pesos en planta”, afirmó, calificando ese valor como “un precio de miseria”.

Delapierre advirtió que vender a esos niveles implica comprometer la continuidad productiva. “El productor con esa plata no puede ni siquiera encarar la limpieza del yerbal este año. Es directamente destruir la chacra”, sostuvo, al remarcar que los costos superan ampliamente los ingresos actuales.

Aun así, expresó expectativas de que parte del sector acompañe la propuesta. “Tengo la esperanza de que mucha gente coseche solamente lo mínimo necesario y que dentro de un mes podamos decir que la cosecha se frenó”, indicó, al señalar que una menor oferta podría generar presión alcista sobre los precios.

El productor explicó que esta estrategia surge ante la ausencia de herramientas regulatorias efectivas. “Como hoy no hay forma de fijar un precio a través del Estado o del instituto, la alternativa es cosechar menos para que haya una tendencia a la suba”, manifestó.

Respecto al inicio de la zafra, detalló que algunos establecimientos comenzaron a trabajar desde diciembre, principalmente aquellos con cosecha mecanizada o con secaderos y molinos propios. Sin embargo, aclaró que el grueso de la actividad recién comenzará a partir de marzo.

Desde la mesa asesora yerbatera, agregó, decidieron dejar la decisión final en manos de cada productor. “Le pedimos al que pueda que frene la cosecha y que no entregue toda su hoja, porque malvender hoy solo profundiza la miseria del propio productor”, expresó.

En paralelo, reclamó la intervención del ámbito legislativo provincial mediante la declaración de la emergencia yerbatera. “Estamos esperando que la Legislatura trabaje y convoque a sesiones extraordinarias para conseguir alguna ayuda concreta”, afirmó.

Consultado sobre el rol actual del Instituto Nacional de la Yerba Mate, fue crítico al considerar que perdió su función original. “Hoy el INYM sirve más a la industria que al productor”, opinó, al describir un escenario donde el mercado queda librado casi exclusivamente a la oferta y la demanda.

Delapierre también respaldó propuestas que buscan aliviar costos para pequeños productores, como la segmentación para eximir del pago de la corresponsabilidad gremial a quienes producen menor volumen, presentada por el Partido Agrario. Además, sugirió reducir impuestos vinculados al combustible y a los fertilizantes como medidas inmediatas de alivio.

Finalmente, sostuvo que el precio necesario para equilibrar la actividad debería ubicarse muy por encima del actual. “Según los costos, tendríamos que estar arriba de 400 pesos por kilo para empezar a equilibrar, y el ideal sería entre 450 y 500 pesos, aunque si al productor le pagan 350 ya va a estar contento”, afirmó. A la vez, anticipó que, si los valores mejoran, podría surgir otro problema: la falta de mano de obra. “Cada vez va a ser más difícil conseguir tareferos, sobre todo en zonas donde muchos trabajadores se fueron a Brasil”, concluyó.