Mañana comienza la 35ª Fiesta Nacional del Té en Campo Viera: conseguí tus entradas en Ticket Misiones

Del 26 de febrero al 1° de marzo, la Capital Nacional del Té vivirá cuatro jornadas con propuestas productivas, culturales y artísticas. Habrá jornadas tecnológicas, recorridas, espectáculos musicales y elección de reinas.

Campo Viera se prepara para vivir desde mañana una nueva edición de su celebración más emblemática. Del 26 de febrero al 1° de marzo se desarrollará la 35ª Fiesta Nacional del Té, un evento que combina producción, cultura, turismo y espectáculos, reafirmando el protagonismo de Misiones como corazón tealero de Sudamérica.

Las actividades comenzarán este jueves 26 con el acto inaugural previsto para las 20 horas, seguido por el tradicional desfile y un festival folclórico desde las 22. La primera jornada contará con entrada libre y gratuita tanto para el ingreso al predio como para el sector artístico.

“Tenemos este año la 35ª Fiesta Nacional del Té en Campo Viera y están todos a full como para comenzar. Gracias a Dios va bien todo”, expresó el presidente de la fiesta, Roberto Skowron, destacando los preparativos finales para el inicio del evento.

El viernes 27 el predio volverá a abrir sus puertas a partir de las 20 horas y desde las 22.30 subirán al escenario After Night, de Iguazú, y la banda nacional La Beriso. Para esa noche, las entradas tienen un valor de 30.000 pesos y pueden adquirirse a través de Ticket Misiones, con un cupo limitado a 3.500 personas.

El sábado por la mañana, desde las 8, se realizarán las jornadas tecnológicas organizadas por el Ministerio del Agro, orientadas a productores y público interesado en la innovación del sector tealero. Además, se llevará adelante una recorrida por secaderos artesanales y espacios de producción gourmet.

“Vamos a estar muy cerca del té, desde la cosecha hasta la elaboración, mostrando todo el proceso”, explicó Skowron sobre la propuesta que incluye degustaciones y experiencias vinculadas a la cadena productiva.

Durante la noche del sábado tendrá lugar uno de los momentos centrales de la fiesta: la elección de reinas, con la participación de 30 representantes nacionales invitadas. La jornada incluirá además los shows de Sensación de Zamba y El Mago y La Nueva, con cierre musical a cargo de DJs.

El domingo 1° de marzo, última jornada del evento, el predio abrirá desde las 9 de la mañana. A las 12.30 se realizará el tradicional almuerzo tealero, mientras que por la tarde habrá baile y espectáculos musicales con Los Núñez, La 5ª Justa y Musical JM de Brasil.

A lo largo de los cuatro días también funcionarán stands de empresas, maquinaria agrícola, automóviles y herramientas, junto a un salón exclusivo dedicado al té, donde productores misioneros presentarán variedades artesanales y orgánicas con degustaciones para el público.

“El té es la segunda bebida más consumida del mundo después del agua. En la fiesta se puede ver toda su diversidad y potencial”, remarcó Skowron, quien destacó el crecimiento del consumo interno y el posicionamiento del producto misionero.

En un contexto productivo desafiante, el presidente de la fiesta subrayó el valor cultural del evento. “La fiesta la hacemos por un tema cultural. Esto viene desde los años 70 y no podemos dejar de hacerla. Cultura, turismo, innovación y tecnología tienen que mostrarse”, afirmó.

Las entradas para las jornadas aranceladas continúan disponibles a través de Ticket Misiones y también podrán adquirirse en el predio durante cada día del evento. “Queremos que el público disfrute y que la fiesta siga creciendo”, concluyó.