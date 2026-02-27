El temporal golpeó fuerte al campo y las familias rurales buscan recuperarse con acompañamiento en territorio

Las fuertes tormentas registradas en las últimas semanas provocaron importantes daños en chacras, invernáculos y espacios productivos de Misiones. Se puso en marcha un operativo de asistencia directa para acompañar la recuperación de las familias rurales afectadas.

Las intensas tormentas que se registraron en las últimas semanas dejaron un fuerte impacto en numerosas chacras de la provincia, generando pérdidas materiales y productivas que afectaron directamente el sustento diario de muchas familias rurales. Los daños se concentraron especialmente en invernáculos y estructuras fundamentales para la producción hortícola y avícola.

Las precipitaciones acompañadas de ráfagas intensas provocaron voladuras de cubiertas, roturas de instalaciones y pérdidas parciales o totales de cultivos, lo que obligó a muchos productores a interrumpir temporalmente sus actividades. En varios casos, los espacios productivos quedaron inutilizables hasta poder iniciar tareas de reconstrucción.

Ante este escenario, desde el Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC) se puso en marcha un operativo de asistencia directa, articulado junto a Agro Misiones, la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar y el Ministerio de Coordinación de Gabinete encabezado por Carlos Sebastián Sartori, con el objetivo de brindar respuestas rápidas a los sectores más afectados.

Durante los últimos días, equipos técnicos recorrieron distintas localidades para relevar daños y acompañar a los productores en territorio, priorizando la entrega de materiales esenciales que permitan restablecer las condiciones mínimas para retomar la producción.

En la localidad de Campo Grande, la comitiva visitó el criadero avícola de Fernando Bravo, uno de los emprendimientos perjudicados por el temporal. Allí, los fuertes vientos ocasionaron daños estructurales que comprometieron el normal funcionamiento del espacio productivo.

El caso refleja una realidad compartida por muchos productores misioneros, que sostienen sus emprendimientos con esfuerzo cotidiano y que, ante eventos climáticos extremos, necesitan del acompañamiento estatal para poder recuperarse y continuar trabajando.

Las recorridas también incluyeron la localidad de Aristóbulo del Valle, específicamente la colonia San José Obrero, donde se visitó a la pareja de productores conformada por Valeria Kirkinik y Cristian, quienes desarrollan cultivos tanto en suelo como mediante sistemas hidropónicos.

El emprendimiento, además de abastecer la producción familiar, forma parte activa de la feria local, constituyendo una fuente de ingresos clave. Sin embargo, las tormentas provocaron daños importantes en sus instalaciones, afectando la continuidad del trabajo diario.

A través de la asistencia brindada, se busca no solo reparar las pérdidas materiales sino también fortalecer la resiliencia productiva de las chacras, permitiendo que los productores puedan retomar su actividad en el menor tiempo posible.

Desde los organismos involucrados destacaron que el acompañamiento continuará en distintas zonas de la provincia, reafirmando el compromiso de sostener la producción local y respaldar a las familias rurales que, incluso frente a la adversidad climática, siguen apostando al trabajo y al desarrollo productivo misionero.