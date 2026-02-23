Producción sustentable y agregado de valor: el sector tealero tendrá su jornada tecnológica en Campo Viera en la 35° edición de la Fiesta del Té

En el marco de la XXXV Fiesta Nacional del Té, el Ministerio del Agro organiza las Jornadas Tecnológicas del Té 2026, un espacio de capacitación estratégica orientado a fortalecer la competitividad, la sostenibilidad y el agregado de valor en la cadena tealera provincial.

En el contexto de la Fiesta Nacional del Té, el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones llevará adelante las Jornadas Tecnológicas del Té 2026 bajo el lema “Estrategias de manejo y tecnología aplicada al cultivo de Té con enfoque orgánico y sustentable”. La actividad se realizará el sábado 28 de febrero, de 8:00 a 12:00 horas, en la chacra del productor Eugenio Feltan, ubicada en la Rotonda de la Ruta Nacional N°14, km 897, en Campo Viera. En caso de lluvia, la jornada se desarrollará en la Casa de la Cultura y la Historia del Bicentenario de la localidad.

El titular de la cartera agraria, Facundo López Sartori, subrayó la relevancia estratégica de incorporar tecnología en el sector tealero al señalar que “la innovación y la aplicación de herramientas técnicas adecuadas son fundamentales para que nuestra producción de té continúe creciendo con estándares de calidad, sostenibilidad y competitividad acordes a los mercados actuales”.

La jornada está dirigida a productores, elaboradores, técnicos, profesionales, estudiantes y actores vinculados al sector tealero. La subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal, Luciana Imbrogno, explicó que el encuentro “tiene como objetivo promover la incorporación de mejoras en los procesos productivos, el agregado de valor y la sostenibilidad, con especial énfasis en un enfoque orgánico y sustentable, orientado al cuidado de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de los sistemas productivos, contribuyendo a una producción de té ambientalmente responsable y socialmente comprometida que potencie su competitividad en los mercados nacionales e internacionales”.

Por su parte, la directora general de Yerba Mate y Té, Tatiana Bida, destacó que “la actividad está organizada en cuatro postas técnicas, con modalidad de rotación por grupos, lo que permitirá a los participantes acceder a los contenidos de manera dinámica y participativa”. Las postas abordarán el manejo del paisaje productivo y del agua, la fertilidad y nutrición de los suelos, el manejo integrado de plagas y la comparación entre los requisitos de las normas Rainforest Alliance y orgánica, además de la presentación de la CheckList Orgánica como herramienta de autoevaluación para productores interesados en avanzar hacia la certificación. Esta herramienta digital permite identificar el nivel de cumplimiento de cada establecimiento respecto a la normativa vigente, para así visualizar brechas y planificar mejoras concretas, funcionando como una hoja de ruta técnica para una transición ordenada hacia la producción orgánica certificada.

Asimismo, al finalizar la jornada, la empresa certificadora ECOCERT presentará el paso a paso del proceso de certificación orgánica. La exposición brindará información detallada sobre requisitos, aportando claridad a los productores que evalúan acceder a mercados diferenciados con respaldo de certificación reconocida a nivel global.

Cabe destacar que la actividad es no arancelada. Para solicitar informes, los interesados deben comunicarse por correo electrónico a [email protected], mientras que la inscripción se realiza a través del formulario disponible en https://forms.gle/hv1V5GoRxN8UVY529

Con esta nueva edición, el Gobierno de Misiones reafirma su compromiso con una producción tealera que integra conocimiento técnico, innovación y sostenibilidad como pilares del desarrollo productivo provincial.

Programa

8:00 hs: Acreditaciones.

8:30 hs: Apertura de la jornada a cargo de las autoridades presentes.

8:40 hs: Presentación de la chacra del productor Eugenio Feltan.

9:00 hs: Inicio de recorrida por postas técnicas.

Posta 1: Manejo del paisaje productivo y del agua en chacras tealeras

Disertantes: Ing. Agr. Helmuth Kummritz; Ing. Agr. Oscar Tarnowski (Ministerio del Agro y la Producción).

Arborización y cortinas forestales.

Prevención de erosión y escorrentías, manejo del agua y drenajes.

Manejo de caminos rurales.

Posta 2: El suelo y la nutrición en el cultivo de té

Disertantes: Ing. Agr. Ana Corral; Ing. Agr. Guillermo Reutemann (Ministerio del Agro y la Producción).

Materia orgánica y vida del suelo.

Nutrición: abonos y enmiendas permitidas en producción orgánica.

Posta 3: Manejo de plagas en el cultivo de té

Disertantes: Lic. en Genética (Mgter.) Diana Ohashi; Ing. Agr. Sofía Ayala (INTA Cerro Azul).

Principales plagas en té.

Enemigos naturales.

Manejo integrado de plagas.

Posta 4: ¿Qué tan cerca estás de certificar la Norma Orgánica?

Disertantes: Ing. Ind. Marcelo Poczynok (Las Treinta S.A.); Ing. Agr. Tatiana Bida (Ministerio del Agro y la Producción).

Comparación entre los requisitos de las normas Rainforest Alliance y orgánica.

Presentación de la CheckList Orgánica como herramienta de autodiagnóstico.

11:35-12:00 hs: Puesta en común y cierre de la jornada.