El IMaC incorpora el cacao como apuesta a la diversificación con enfoque en el turismo rural

La nueva línea de trabajo apunta a evaluar la adaptación del cacao en Misiones y proyectarlo como atractivo para chacras con perfil turístico.

El Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC) puso en marcha una nueva línea de trabajo en el predio del Ex Ingenio Azucarero de San Javier, orientada a evaluar el cultivo de cacao en Misiones. La propuesta no apunta a competir en escala comercial, sino a explorar su potencial como herramienta de diversificación productiva con fuerte anclaje en el turismo rural.

“Nosotros hace muy poquitos días, hace una semana, empezamos con una línea de trabajo que es la evaluación del cultivo de cacao acá en Misiones”, explicó Sandra Quintana, coordinadora de Diversificación Productiva de San Javier. Actualmente el equipo se encuentra en la etapa de germinación de semillas, instancia clave para determinar si el cultivo podría adaptarse a las condiciones agroclimáticas de la provincia.

Según detalló, en esta fase inicial se analizan tres variables centrales: el vigor de las plantas, el porcentaje de germinación y lo que sería una primera aproximación a su adaptación local. “Ya en esta etapa podemos evaluar el vigor y el porcentaje de germinación del total de las semillas que da la fruta”, precisó.

El desafío no es menor. El cacao es un cultivo exigente en temperatura, humedad y sombra. “Es muy estricto en temperatura, en humedad y en sombra. Si bien nosotros tenemos alta humedad, altas temperaturas y mucho sotobosque, tenemos invierno. Y justamente el cacao se hace en zonas muy tropicales donde prácticamente no se siente el invierno. Ese por ahí es el mayor desafío”, señaló Quintana.

Por eso, el enfoque no está puesto en pensarlo como una alternativa productiva a gran escala. “Las condiciones agronómicas no nos dan para pensarlo como una alternativa productiva comercial. Pero sí para introducirlo más bien con un enfoque de turismo rural”, sostuvo. La idea es que pueda convertirse en un atractivo diferencial para chacras que ya combinan producción con propuestas turísticas.

En una provincia donde la identidad productiva y turística conviven de manera natural, el cacao podría sumar una experiencia novedosa. “Misiones tiene una identidad muy fuerte productiva y turística. ¿Y quién no pagaría para ver la planta o el fruto? Eso agrega valor en el turismo rural”, reflexionó la coordinadora. Además del chocolate en polvo, la fruta ofrece múltiples usos: jugos, mermeladas y hasta infusiones con la cáscara.

“Se puede hacer una extracción artesanal de cacao y de las cáscaras mezclarlas con infusiones. ¿Por qué no agregarle un saborcito de cacao a nuestro té?”, planteó. Esa versatilidad amplía el horizonte y convierte al cultivo en una propuesta atractiva, aunque el interrogante central sigue siendo su adaptación al clima misionero.

En caso de obtener buenos resultados en la germinación, el equipo proyecta avanzar con injertos, una técnica similar a la utilizada en cítricos o palta. “Si logramos plantas con buen porcentaje de germinación, la idea es usarlas como pie y buscar en Misiones si en alguna chacra existe alguna planta de cacao ya adaptada para usarla como injerto”, explicó.

La convocatoria está abierta a productores que puedan tener ejemplares en sus chacras. “Si alguno tiene alguna planta que le haya dado en la provincia, seguramente en algún rinconcito exista. Estamos abiertos a recibir al productor e intercambiar información. Lo que queremos hacer es investigación y generar información local”, subrayó Quintana. Esa base técnica será determinante para, en el futuro, recomendar o no el cultivo.

El trabajo con cacao se suma a otras líneas que se desarrollan en el predio del Ex Ingenio, hoy reconvertido en Coordinación de Diversificación Productiva. Allí funcionan distintos ensayos y producciones orientadas a fortalecer la producción local, con cultivos de jengibre, cúrcuma, maracuyá, maní, batata y hortícolas, además de la producción de bandejas de plantines hortícolas.

El espacio también cuenta con una plantinera que provee plantines todos los años y proyecta incorporar aromáticas y ornamentales. “Todas las líneas de trabajo tienen el enfoque de apoyo a la producción y de evaluar cultivos nuevos que puedan insertarse en la diversificación productiva”, concluyó la coordinadora, reafirmando la vocación del lugar como un verdadero laboratorio a cielo abierto para el futuro productivo de la región.