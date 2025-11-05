Exportaciones lácteas argentinas crecen 17,7% en dólares con Brasil como principal comprador

Las exportaciones lácteas argentinas entre enero y septiembre de 2025 crecieron un 17,7% en valor, alcanzando 1.161,8 millones de dólares. Brasil, con el 45,9% de las compras, se consolidó como el principal destino de estos productos.

Las exportaciones de productos lácteos de Argentina registraron un notable crecimiento durante los primeros nueve meses de 2025, alcanzando un total de 283.792 toneladas por un valor de 1.161,8 millones de dólares. Según el último informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), estas cifras representan un incremento del 6,7% en volumen y un 17,7% en valor en comparación con el mismo período del año anterior.

En términos de litros de leche equivalentes, las ventas externas ascendieron a 2.108,6 millones, lo que indica un aumento del 11,2% interanual. Este desempeño contribuyó a que las exportaciones de productos lácteos representaran el 25,4% de la producción total de leche del país. El mes de septiembre destacó como un período especialmente positivo, con exportaciones de 44.442 toneladas, un 22,5% más que en agosto, y un valor exportado de 180 millones de dólares, lo que significó un incremento mensual del 21,8%.

Comparando con septiembre de 2024, los números reflejan un crecimiento aún más pronunciado: un aumento del 42,9% en volumen y del 55,7% en valor. En términos de litros de leche equivalentes, el incremento interanual fue del 55,1%, confirmando una tendencia al alza en la colocación de productos en el mercado internacional.

Brasil se consolidó como el principal comprador de lácteos argentinos, absorbiendo el 45,9% del total exportado. Argelia siguió con un 15,2%, mientras que otros mercados importantes incluyeron a Chile (8,3%), Rusia (4,8%) y China (2,2%).

La leche en polvo entera, que sigue siendo el producto estrella de las exportaciones, tuvo a Brasil como destino del 50,5% de los envíos y a Argelia del 39,1%. El precio promedio internacional de la leche en polvo entera se situó en 3.974 dólares por tonelada a inicios de octubre, superando el promedio de los últimos años de 3.597 dólares por tonelada.

Este comportamiento de los precios, con fluctuaciones desde 2021, refleja un mercado global más estable, donde la demanda de los importadores tradicionales ha vuelto a fortalecerse, favoreciendo la competitividad argentina. En general, los primeros nueve meses de 2025 muestran un desempeño sólido del sector exportador lácteo argentino, tanto en volumen como en valor.

La mejora en los precios internacionales, junto con el éxito en los mercados estratégicos, permite cerrar el tercer trimestre con perspectivas favorables para las industrias orientadas al comercio exterior. El OCLA señaló que la performance exportadora de 2025 está devolviendo al sector a niveles de participación externa no vistos desde antes de la pandemia. Un cuarto de la producción nacional se destina ahora a los mercados internacionales, marcando un hito en la recuperación y expansión de la industria láctea argentina.

Fuente: Bichos de Campo.