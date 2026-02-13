Productores suspenden la asamblea yerbatera en Campo Grande

La asamblea yerbatera prevista para este viernes a las 18 en el cruce de Campo Grande quedó suspendida debido al pronóstico de fuertes lluvias que se anticipaban para la zona. La convocatoria había surgido tras la postergación de la reunión entre el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rodrigo Martín Correa, y la dirigencia productiva.

Los productores de la Zona Centro habían anunciado el encuentro para definir posibles medidas de fuerza, en un contexto de creciente malestar por los valores que actualmente paga la industria por la hoja verde. Según venían señalando referentes del sector, los precios se ubican incluso por debajo de los registrados el año pasado, lo que profundiza la preocupación de cara a la zafra.

La dilación del diálogo institucional —que fue reprogramado para el 20 de febrero— había encendido las alarmas entre los colonos, quienes cuestionan la falta de regulación y advierten sobre un escenario de concentración que perjudica al pequeño productor. En ese marco, la asamblea buscaba unificar posturas y analizar alternativas como una paralización de cosecha o una protesta masiva.

Sin embargo, las condiciones climáticas obligaron a suspender la convocatoria para resguardar la seguridad de los asistentes y garantizar una participación más amplia. Desde el sector indicaron que la reunión será reprogramada en los próximos días, en una fecha a confirmar.

El clima de fondo, no obstante, continúa siendo de fuerte incertidumbre y malestar. Los productores insisten en que, sin una señal clara del INYM y sin una recomposición del precio, el inicio de la zafra se da en un escenario de tensión que podría escalar si no hay respuestas concretas.