Se levantó el bloqueo a la Cooperativa Tabacalera y el acopio comenzará el próximo miércoles

El bloqueo a la sede de la Cooperativa Tabacalera de Misiones fue levantado este jueves luego de que la Policía de Misiones ejecutara una orden judicial que dispuso la liberación del acceso. Así lo confirmó su presidente, Jorge Kappaun, quien aseguró que el procedimiento se desarrolló de manera pacífica y sin incidentes.

Según explicó el titular de la entidad, una vez que los efectivos presentaron la orden correspondiente, los productores que mantenían la protesta se retiraron del lugar sin resistencia.

Con el acceso despejado, Kappaun confirmó que el próximo miércoles 18 se reanudará el acopio de tabaco, no solo en la cooperativa sino también en las demás empresas del sector. De esta manera, se busca normalizar la operatoria tras varios días de paralización que habían generado preocupación entre productores y trabajadores.

La medida judicial permitió destrabar un conflicto que se había profundizado en las últimas jornadas, con autoconvocados que cuestionaban el precio acordado para la presente campaña e impedían el ingreso de producto a la planta. La situación había derivado en fuertes tensiones dentro del sector.

En los días previos, los gremios habían ratificado que no se reabriría la mesa de negociación del precio, postura que tensó aún más el escenario y motivó la continuidad de la protesta frente a la cooperativa. El bloqueo afectaba directamente el inicio del acopio y generaba incertidumbre en plena etapa clave de comercialización. En ese marco, el valor vigente para el tipo B1F fue fijado en 4.062 pesos por kilo, mientras que el promedio general ronda los 3.400 pesos, montos que forman parte del acuerdo ya establecido y que el sector gremial sostiene sin modificaciones.

Desde la conducción de la entidad remarcaron que la prioridad ahora es retomar el funcionamiento normal y garantizar que los productores puedan entregar su tabaco en condiciones regulares. Con la intervención judicial ya ejecutada y el anuncio del reinicio del acopio, el sector espera recuperar previsibilidad en los próximos días.