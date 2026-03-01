¿Por qué analizar el suelo? Ciencia aplicada y diagnóstico desde el laboratorio del INTA

El Laboratorio de Suelo, Agua y Vegetal del INTA Cerro Azul brinda análisis y recomendaciones técnicas que permiten mejorar la fertilidad, optimizar el uso de insumos y avanzar hacia sistemas productivos más sustentables.

En la producción agropecuaria, conocer el estado del suelo puede marcar la diferencia entre una buena campaña y una inversión mal planificada. Bajo esa premisa trabaja el Laboratorio de Suelo, Agua y Vegetal del INTA Cerro Azul, un espacio orientado a generar información técnica que permita a productores y técnicos tomar decisiones más eficientes y sustentables.

El laboratorio forma parte del grupo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental y combina investigación con servicios analíticos destinados al sector productivo. Según explicó la bromatóloga responsable, Bárbara Iwasita, el objetivo principal es aportar conocimiento aplicado al territorio. “Nuestro trabajo busca contribuir al uso eficiente de los recursos naturales y promover la salud del suelo, acompañando al productor con información técnica para tomar mejores decisiones”, señaló.

El análisis de suelo constituye una de las herramientas centrales del servicio. A través de distintos parámetros, los especialistas determinan el estado nutricional y la fertilidad, información clave para planificar el manejo productivo. “El productor puede saber qué fertilizante comprar, en qué cantidad y qué dosis aplicar a partir del análisis de suelo”, explicó Iwasita, destacando que los resultados forman parte directa de la cadena productiva.

Los estudios incluyen mediciones de materia orgánica, nitrógeno, fósforo, pH y bases del suelo, entre otros indicadores que permiten detectar déficits nutricionales o mantener niveles adecuados según el cultivo. A partir de esos datos, el laboratorio entrega informes técnicos acompañados por recomendaciones prácticas orientadas a mejorar la eficiencia y reducir costos.

Además del suelo, el equipo trabaja en la evaluación de la calidad del agua utilizada en las chacras. Los análisis permiten determinar su aptitud para riego, consumo animal y, en el marco de proyectos específicos, también para consumo humano. “El informe no solo entrega resultados, también incluye recomendaciones para aplicar prácticas más eficientes y racionales”, indicó la especialista.

El tiempo estimado para obtener los resultados ronda las dos semanas, dependiendo de la cantidad de muestras ingresadas. Para garantizar la confiabilidad de los datos, el laboratorio aplica controles internos, calibración permanente de equipos y participa anualmente en evaluaciones interlaboratorio a nivel nacional, donde se comparan resultados con más de un centenar de instituciones.

Investigación y conocimiento del territorio

El trabajo del laboratorio también se vincula con proyectos de investigación regional. Entre ellos se destaca la participación en la cartografía de suelos del departamento Guaraní, donde se relevaron cerca de 320.000 hectáreas con el objetivo de clasificar y caracterizar los suelos según su aptitud productiva para cultivos como yerba mate, forestación y maíz. En relación con este trabajo, Bárbara Iwasita explicó que “se relevaron suelos en todo el departamento para poder clasificarlos, obtener información y evaluar su aptitud para distintos cultivos”.

Asimismo, el equipo avanza en líneas vinculadas a agricultura regenerativa y determinación de carbono orgánico. “En este contexto trabajamos en mejorar la salud del suelo y cómo recuperarlo”, señaló la especialista al referirse a las investigaciones orientadas al manejo sustentable del recurso.

En paralelo, el laboratorio incorpora nuevas metodologías de análisis y herramientas digitales destinadas a optimizar el servicio brindado. “Estamos trabajando en la incorporación de nuevas metodologías y tecnologías digitales que permitan mejorar las recomendaciones y la comunicación de los resultados con el productor”, indicó.

Además, estas tareas se complementan con distintos ensayos, actualizaciones metodológicas y trabajos técnicos que forman parte de las actividades habituales del laboratorio, orientadas tanto a la investigación como al acompañamiento técnico de productores y proyectos vinculados al manejo del suelo y el agua.