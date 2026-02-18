Tabaco: se reanudó el acopio y ya superan el millón y medio de kilos

Luego de la interrupción provocada por una protesta de un grupo de tabacaleros autoconvocados, este miércoles se reanudó el acopio de tabaco en Misiones. En el departamento Leandro N. Alem, la Cooperativa Tabacalera, Massalin Particulares y Bompland Leaf retomaron la recepción de producción desde las 6.30 de la mañana, marcando así la normalización de la actividad en plena etapa inicial de la campaña.

El subsecretario de Tabaco, Carlos Pereira, confirmó que la jornada comenzó con importante movimiento y que la Cooperativa Tabacalera continuaba acopiando durante el día. “Hoy arrancó el acopio en Leandro N. Alem y se están recibiendo muchos kilos”, señaló, al destacar que numerosos productores ya tenían su tabaco preparado para la venta.

Si bien el calendario habitual indica que el mayor volumen de acopio se registra después del 15 de marzo —cuando hay más producción secada en los galpones—, este año el proceso comenzó antes en algunos puntos debido a la necesidad de los productores de contar con recursos. “El productor necesita hacerse de ingresos y eso también empuja a que se adelante la venta de lo que ya está en condiciones”, explicó Pereira.

Hasta el momento, entre todas las empresas, se llevan acopiados más de un millón y medio de kilos. Se trata de un volumen significativo para esta etapa de la campaña, que además dinamiza la economía regional, ya que el pago se acredita en las cuentas de los productores dentro de las 48 horas posteriores a la entrega.

En cuanto a la calidad, los primeros lotes muestran en general un buen nivel, aunque con algunas particularidades propias del arranque del acopio. Desde el sector explicaron que el retraso en el inicio generó que parte del tabaco enfardado sufriera algo de humedad.

“El tabaco se humedece para que no se quiebre con el sol y eso pudo haber afectado un poco algunos lotes, pero en líneas generales la calidad es buena”, indicó el subsecretario. Esta situación es habitual en los primeros días, cuando se comienza a comercializar lo ya secado mientras continúa el proceso en los galpones.

El sistema de entrega se organiza mediante turnos coordinados por técnicos asignados a cada productor. A través de contacto telefónico o visitas, se programa la cantidad de kilos que están en condiciones de ser comercializados. De esta manera, los productores pueden preparar la mercadería y venderla por etapas, según el grado de secado.

El acopio se extendería, según las estimaciones oficiales, prácticamente hasta el mes de julio, acompañando el ritmo de secado y comercialización habitual de la campaña tabacalera.

En paralelo, avanzó el censo de productores, que ya se encuentra prácticamente cerrado. La eventual reapertura dependerá de que las empresas envíen la nómina de productores correspondientes, explicaron desde el área.

Los resultados preliminares del relevamiento fueron calificados como “muy positivos”. Según los datos oficiales, 13.700 productores fueron censados y se encuentran en condiciones de vender su producción.